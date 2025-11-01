Blitz interforze in corso a Roma dopo le minacce al sindaco Roberto Gualtieri | indagini anche sui social
Blitz di agenti e militari alle porte della capitale, dove sono hanno trovato sistemazione le famiglie che vivevano nelle villette demolite, dopo le minacce arrivate su Facebook al sindaco di Roma Roberto Gualtieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Blitz interforze nel centro di Bolzano: quattro denunce e droga sequestrata. Operazione straordinaria di controllo del territorio nel capoluogo disposta dal questore Giuseppe Ferrari. Impiegate tutte le forze dell’ordine: hashish sequestrato e controlli in piazze e - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo blitz interforze allo Zen, si cercano armi e droga https://palermo.repubblica.it/cronaca/2025/10/22/news/nuovo_blitz_interforze_allo_zen_si_cercano_armi_e_droga-424929383/?ref=twhl… - X Vai su X
Minaccia Gualtieri sui social, blitz alle porte di Roma - Blitz interforze in corso a Valle Martella, alle porte della capitale, dove hanno trovato sistemazione le famiglie sgomberate dalle villette abbattute nei giorni scorsi in via Arzachena a Rocca Cencia ... Come scrive quotidiano.net
Blitz interforze in corso a Roma dopo le minacce al sindaco Roberto Gualtieri: indagini anche sui social - L'operazione interforze dopo le minacce al sindaco Gualtieri Carabinieri e agenti sono arrivati a Valle Martella poco prima delle ore 23. Si legge su fanpage.it
Roma, blitz interforze dopo minaccia via social con un fucile al sindaco Gualtieri - Leggi su Sky TG24 l'articolo Roma, blitz interforze dopo minaccia via social con un fucile al sindaco Gualtieri ... tg24.sky.it scrive