Blitz interforze in corso a Roma dopo le minacce al sindaco Roberto Gualtieri | indagini anche sui social

1 nov 2025

Blitz di agenti e militari alle porte della capitale, dove sono hanno trovato sistemazione le famiglie che vivevano nelle villette demolite, dopo le minacce arrivate su Facebook al sindaco di Roma Roberto Gualtieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

