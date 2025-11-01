Blitz in casa del pusher trovati 4 etti di marijuana e 6mila euro in contanti

SENIGALLIA – L’attività di monitoraggio fatta seguendo i suoi spostamenti aveva portato gli agenti a ritenere che la sua abitazione potesse essere una “base” per l’attività di spaccio. La polizia di commissariato di Senigallia ha così proceduto a una perquisizione domiciliare nell’abitazione di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

