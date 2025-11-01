Blitz dei carabinieri nei cantieri ponteggi ' illegali' e zero sicurezza
A Grazzanise, i carabinieri della compagnia di Santa Maria Capua Vetere in collaborazione coi colleghi del Nil di Caserta hanno ispezionato un cantiere edile situato lungo la strada provinciale 147.Presso l'area i militari dell'Arma hanno accertato modifiche non autorizzate ai ponteggi e mancanza. 🔗 Leggi su Casertanews.it
