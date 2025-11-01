Blitz dei carabinieri nei cantieri ponteggi ' illegali' e zero sicurezza

Casertanews.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Grazzanise, i carabinieri della compagnia di Santa Maria Capua Vetere in collaborazione coi colleghi del Nil di Caserta hanno ispezionato un cantiere edile situato lungo la strada provinciale 147.Presso l'area i militari dell'Arma hanno accertato modifiche non autorizzate ai ponteggi e mancanza. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Fara Gera d’Adda, blitz in un cantiere: ponteggi pericolosi e lavoratori non formati - Un controllo dei Carabinieri ha portato alla luce gravi ... Segnala ecodibergamo.it

Blitz nel cantiere, multate le imprese edili - Nei guai anche un professionista dopo le ispezioni dei carabinieri a Tolentino. msn.com scrive

blitz carabinieri cantieri ponteggiPatti: Ripartono i lavori alla caserma dei Carabinieri: a breve via i ponteggi - Riprendono il loro corso i lavori di riqualificazione della caserma dei Carabinieri di Patti, che si apprestano a entrare nella ... Riporta 98zero.com

Cerca Video su questo argomento: Blitz Carabinieri Cantieri Ponteggi