Blauer incontra Pirelli | urban style e innovazione in una capsule sostenibile
Blauer incontra Pirelli in una collaborazione esclusiva che fonde estetica urbana, funzionalità e sostenibilità. Il risultato è una sintesi perfetta tra l’anima tecnica del workwear reinterpretato in chiave fashion e l’approccio innovativo di Pirelli, sinonimo di prestazioni e ricerca tecnologica. Entrambi i brand condividono, infatti, la stessa filosofia: attenzione maniacale al dettaglio, qualità e spirito pionieristico. Elementi che trovano espressione in capi pensati per affrontare la città con stile ed energia. La collezione, concepita senza distinzione di genere, propone quattro capi versatili e dalle linee moderne realizzati con materiali riciclati, in una palette dominata dal nero e dal giallo, i colori simbolo di Pirelli. 🔗 Leggi su Panorama.it
Scopri altri approfondimenti
Tra zucca e mare Quando il profumo del mare incontra la dolcezza della zucca, nasce un piccolo incantesimo. È la Settimana di Halloween alla Sciamadda: un viaggio tra sapori, vino e tradizione, dal 31 ottobre al 9 novembre. LA SETTIMANA DI HALLOWEE - facebook.com Vai su Facebook
Blauer: una nuova collezione limitata invernale con Pirelli - Una nuova collezione invernale, in edizione limitata, nata dalla collaborazione tra due marchi iconici come Blauer e Pirelli. Riporta motorionline.com
Blauer fa mix and match tra stile urban e outdoor - outdoor, fondendo funzionalità metropolitana e ispirazione extra- Scrive milanofinanza.it