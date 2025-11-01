Blauer incontra Pirelli | urban style e innovazione in una capsule sostenibile

Blauer incontra Pirelli in una collaborazione esclusiva che fonde estetica urbana, funzionalità e sostenibilità. Il risultato è una sintesi perfetta tra l’anima tecnica del workwear reinterpretato in chiave fashion e l’approccio innovativo di Pirelli, sinonimo di prestazioni e ricerca tecnologica. Entrambi i brand condividono, infatti, la stessa filosofia: attenzione maniacale al dettaglio, qualità e spirito pionieristico. Elementi che trovano espressione in capi pensati per affrontare la città con stile ed energia. La collezione, concepita senza distinzione di genere, propone quattro capi versatili e dalle linee moderne realizzati con materiali riciclati, in una palette dominata dal nero e dal giallo, i colori simbolo di Pirelli. 🔗 Leggi su Panorama.it

