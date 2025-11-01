Bitonto travolto mentre soccorre un automobilista | morto 25enne

Il giovane si era fermato per aiutare un automobilista in panne

Carabinieri del Nas in azione a Bitonto, Valenzano e Margherita di Savoia

Bari, tragedia di Halloween: 25enne muore travolto sulla SS16. Era sceso dall'auto per prestare soccorso - La vittima, di Bitonto, era a bordo di un veicolo che si è fermato lungo la tangenziale in corrispondenza dell'uscita per l'aeroporto in direzione Foggia.

Travolto mentre soccorre un automobilista in difficoltà, morto 25enne a Bari. Ferito anche un amico - Intorno alle sei di mattina, un 25enne sarebbe stato investito e ucciso da un'auto

Bari: giovane travolto e ucciso mentre tentava di aiutare un'auto in difficoltà - Un 25enne di Bitonto è morto all'alba sulla Statale 16 dopo essere sceso dal veicolo per prestare soccorso a un'auto ferma sulla carreggiata.