Bisseck Inter il tedesco si prende la scena | da braccetto a centrale Chivu scopre una nuova risorsa!

Bisseck Inter, il difensore tedesco convince anche da leader della retroguardia: ora può diventare una pedina chiave per il futuro. Nuovi orizzonti per Yann Bisseck. Come riportato dal Corriere dello Sport, il difensore tedesco dell' Inter sta vivendo un momento di crescita costante e, dopo essersi affermato come alternativa nel ruolo di braccetto destro, ora intravede la possibilità di imporsi anche come centrale nella difesa a tre di Cristian Chivu. A 24 anni, il classe 2000 ha ancora margini di miglioramento ampi e una struttura fisica che lo rende ideale per interpretare un ruolo di maggiore responsabilità.

