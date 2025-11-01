Bisseck Inter il tedesco si prende la scena | da braccetto a centrale Chivu scopre una nuova risorsa!
Inter News 24 Bisseck Inter, il difensore tedesco convince anche da leader della retroguardia: ora può diventare una pedina chiave per il futuro. Nuovi orizzonti per Yann Bisseck. Come riportato dal Corriere dello Sport, il difensore tedesco dell’ Inter sta vivendo un momento di crescita costante e, dopo essersi affermato come alternativa nel ruolo di braccetto destro, ora intravede la possibilità di imporsi anche come centrale nella difesa a tre di Cristian Chivu. A 24 anni, il classe 2000 ha ancora margini di miglioramento ampi e una struttura fisica che lo rende ideale per interpretare un ruolo di maggiore responsabilità. 🔗 Leggi su Internews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Andrea Marinozzi analizza la scelta di Cristian Chivu di mettere Yann Bisseck centrale e cita un dato molto interessante sull’Inter. #cronachedispogliatoio - facebook.com Vai su Facebook
Yann #Bisseck: “Io voglio giocare sempre: non mi frega niente della posizione. Con mister #Chivu parliamo di più, non solo di calcio. Di cosa parliamo? Non posso dirlo in tv…”. #Inter - X Vai su X
Inter, Bisseck da esubero a leader del futuro: Acerbi non più intoccabile, il merito è… di Conte - Fiorentina Bisseck ha brillato nella nuova posizione centrale scelta per lui da Chivu: una mossa determinata dalle scelte di Conte nella gara di Napoli ... Si legge su sport.virgilio.it
Bisseck al centro, nuova variabile nel mercato Inter. Si pensa anche a Solet - Il tecnico: "Non è un esperimento, per me può farlo" ... Si legge su tuttosport.com
Marinozzi: “Bisseck? In una cosa è il miglior difensore dell’Inter. Agli avversari…” - Il difensore tedesco è stato schierato da Chivu in una nuova posizione contro Union Saint- Come scrive msn.com