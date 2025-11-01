Bisseck Inter il nuovo ruolo può ridefinire il futuro | il piano

Inter News 24 Bisseck Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale tedesco dopo il calciomercato estivo con gli interessi dalla Premier League. Il reparto difensivo dell’ Inter è destinato a essere uno dei temi centrali del prossimo mercato. Come evidenziato da Tuttosport, la dirigenza nerazzurra sta già pianificando il futuro in vista dell’estate 2026, quando dovranno essere sostituiti due pilastri come Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, entrambi verso l’addio. Tuttavia, una variabile fondamentale potrebbe cambiare la portata del restyling: la crescita di Yann Bisseck. Il difensore tedesco, classe 2000, ha mostrato progressi importanti nell’ultimo periodo e si candida a un ruolo sempre più rilevante nello scacchiere di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

