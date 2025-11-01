Bisogna camminare come i giapponesi così la salute migliora
(Adnkronos) – Il 'Japanese Walking' funziona, lo dice la scienza. Camminare come i giapponesi è un'attività particolarmente indicata, soprattutto per persone over 60 che cercano un esercizio alla loro portata. Il 'Japanese Walking' favorisce la salute del cuore, tiene sotto controllo la pressione e consente anche di perdere peso tonificando la muscolatura. Tutti questi effetti . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
