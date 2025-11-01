Biologo ucciso in Colombia Scatta un nuovo arresto

C’è un altro arresto per la morte del biologo Alessandro Coatti, ex allievo della Normale di Pisa. La polizia e la procura della città colombiana di Santa Marta, con la collaborazione degli investigatori italiani – nell’ambito di un’inchiesta capillare che si è allargata nel corso dei mesi – hanno stretto le manette ai polsi del giovane che, secondo la ricostruzione degli inquirenti, lo adescò e ingannò, conducendolo in una trappola mortale. Si tratta di Uber Etilvio Torres García, la cui cattura è arrivata sei mesi dopo il brutale omicidio che ha scosso entrambi i Paesi. Uber sarebbe stato individuato mentre guardava una partita nel quartiere Las Vegas. 🔗 Leggi su Lanazione.it

