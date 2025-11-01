Biologo ucciso in Colombia Scatta un nuovo arresto
C’è un altro arresto per la morte del biologo Alessandro Coatti, ex allievo della Normale di Pisa. La polizia e la procura della città colombiana di Santa Marta, con la collaborazione degli investigatori italiani – nell’ambito di un’inchiesta capillare che si è allargata nel corso dei mesi – hanno stretto le manette ai polsi del giovane che, secondo la ricostruzione degli inquirenti, lo adescò e ingannò, conducendolo in una trappola mortale. Si tratta di Uber Etilvio Torres García, la cui cattura è arrivata sei mesi dopo il brutale omicidio che ha scosso entrambi i Paesi. Uber sarebbe stato individuato mentre guardava una partita nel quartiere Las Vegas. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
La Polizia della città colombiana di Santa Marta, con la collaborazione degli investigatori italiani, hanno arrestato il giovane che ha adescato e ingannato il biologo italiano Alessandro Coatti conducendolo in una trappola mortale. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
La Polizia della città colombiana di Santa Marta, con la collaborazione degli investigatori italiani, hanno arrestato il giovane che ha adescato e ingannato il biologo italiano Alessandro Coatti conducendolo in una trappola mortale. #ANSA - X Vai su X
Biologo ucciso in Colombia. Scatta un nuovo arresto - Coatti, 38 anni, originario di un paese del ferrarese, era in Colombia per una vacanza. Secondo lanazione.it
Alessandro Coatti drogato e fatto a pezzi: la trappola mortale iniziata da una chat e una passeggiata, una foto svela tutto - La polizia colombiana ha arrestato un ragazzo, sarebbe il settimo componente della banda che si è accanita contro il biologo italiano. Secondo today.it
Biologo ucciso in Colombia. Arrestato l’adescatore. Ora il cerchio è chiuso - L’ex allievo della Normale di Pisa fu trucidato e fatto a pezzi sei mesi fa. Come scrive msn.com