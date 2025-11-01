Bimbo di 7 anni viene investito da un'auto e rimane incastrato | trasferito in ospedale

A Porlezza (Como) un bimbo di 7 anni è stato investito da un'automobile ed è rimasto incastrato sotto. I vigili del fuoco lo hanno salvato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

