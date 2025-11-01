Bimbo di 7 anni investito | resta bloccato tra le lamiere La situazione drammatica
A Porlezza, un comune in provincia di Como, un bambino di sette anni è stato investito da un’auto e per alcuni minuti è rimasto intrappolato sotto il veicolo. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha permesso di salvarlo e di affidarlo alle cure dei sanitari. L’incidente è avvenuto intorno alle 13.15 lungo la statale 340. Secondo le prime informazioni, il piccolo stava attraversando la strada quando una Volvo lo ha colpito. L’impatto lo ha scaraventato sotto la vettura, bloccandolo in una posizione pericolosa. I presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi, e in pochi minuti sono arrivati i vigili del fuoco insieme agli operatori del 118, inviati dalla centrale dell’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Leggi anche questi approfondimenti
Bimbo di 9 anni uccide la mamma dopo una lite, le ultime parole della donna: “Dammi un ultimo abbraccio” A San Paolo, in Brasile, una lite tra madre e figlio di nove anni è finita in tragedia: il bambino ha accoltellato la donna dopo che lei gli aveva chiesto di s - facebook.com Vai su Facebook
Schianto a Porlezza, bimbo di 7 anni investito dall’auto e poi resta incastrato sotto la vettura: liberato dai vigili del fuoco - Il piccolo preso in consegna dal personale 118 e trasferito in ospedale. Riporta ciaocomo.it
Bambino investito e incastrato sotto un auto, i Vigili del Fuoco lo salvano - Esito molto fortunato per il piccolo di 7 anni investito da un auto intorno alle 13. Scrive rainews.it
Bimbo di sette anni bloccato sotto l'auto che l'ha investito - Il piccolo, di soli sette anni d'età, è stato investito da una vettura in transito ed è rimasto bloccato ... Si legge su tio.ch