Bimbo di 7 anni investito | resta bloccato tra le lamiere La situazione drammatica

A Porlezza, un comune in provincia di Como, un bambino di sette anni è stato investito da un’auto e per alcuni minuti è rimasto intrappolato sotto il veicolo. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha permesso di salvarlo e di affidarlo alle cure dei sanitari. L’incidente è avvenuto intorno alle 13.15 lungo la statale 340. Secondo le prime informazioni, il piccolo stava attraversando la strada quando una Volvo lo ha colpito. L’impatto lo ha scaraventato sotto la vettura, bloccandolo in una posizione pericolosa. I presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi, e in pochi minuti sono arrivati i vigili del fuoco insieme agli operatori del 118, inviati dalla centrale dell’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it