Bimbi nel bosco la procura chiede l' affidamento | i piccoli vivono con i genitori in Abruzzo e non vanno a scuola

Nell’entroterra abruzzese, in un bosco del Vastese, c'è un rudere isolato. Chi lo ha raggiunto parla di una struttura fatiscente, senza luce, acqua e gas, con pareti lesionate e danni strutturali. Intorno, una roulotte di piccole dimensioni, un’area per allevare animali e un sistema di bagno a secco. Qui una coppia di origine anglosassone cresce i propri tre figli: una bambina di otto anni e due. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Bimbi nel bosco, la procura chiede l'affidamento: i piccoli vivono con i genitori in Abruzzo e non vanno a scuola

