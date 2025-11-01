Bimba con disturbi d’apprendimento | Da mesi chiediamo giusto supporto

La denuncia per un grave disservizio giunge dalla mamma di una bambina che frequenta una storica scuola privata cittadina. "Alcuni anni fa – scrive la donna – a mia figlia fu riscontrato un disturbo specifico dell’apprendimento ma nonostante la certificazione non le è stato garantito dalla scuola il diritto a un aiuto concreto e continuativo. Da mesi chiedo di dare il giusto supporto ma le risposte, se dapprima erano vaghe, ora sono inesistenti. Solo a titolo esemplificativo ricordo che il dirigente scolastico ha assegnato l’ insegnante di sostegno solo per pochissime ore come se la difficoltà di mia figlia fosse una problema temporaneo e non una condizione che richiede costanza e attenzione quotidiane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

