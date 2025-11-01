La relazione finale della commissione consiliare d’indagine sul bilancio 2024 della Fondazione Teatro della Fortuna, quello ereditato dalla precedente amministrazione, sarà pronta per il primo consiglio comunale di novembre, previsto per il 13. Tempi stretti quelli della presidente della commissione Ippolita Bonci del Bene che deve convocare ancora una seduta: quella con l’ex sindaco ed ex assessore alla Cultura Massimo Seri "che abbiamo deciso di ascoltare – spiega – perchè chiamato in causa nelle precedenti audizioni". "Il nostro compito – prosegue Bonci del Bene, consigliera comunale d’opposizione di Fano Cresce, lista nata in appoggio all’ex candidato sindaco del Pd, Cristian Fanesi – è fare chiarezza su cosa non abbia funzionato, evitare che certe situazioni possano ripetersi senza, però, creare capri espiatori". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bilancio Fondazione Teatro, relazione pronta per il Consiglio