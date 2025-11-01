Bici colpita da auto | grave un bimbo di 7 anni
Stavano viaggiando in via Mario Damerini a bordo di una bicicletta, in zona stadio, quando una Toyota Yaris con targa sammarinese li ha colpiti e rovesciati sull’asfalto. È questa la ricostruzione di un tremendo incidente avvenuto ieri sera intorno alle 19 a Rimini e in cui sono rimasti feriti un uomo di 40 anni e suo figlio di 7, che si trovava a bordo del seggiolino posteriore della bicicletta. Secondo quanto è stato ricostruito sinora dal personale della polizia locale intervenuto, la bicicletta con a bordo padre e figlio proveniva da via Luzzati prima di immettersi in via Damerini. Sarebbe stato a questo punto che è avvenuto l’impatto con l’auto a bordo della quale si trovava una coppia di coniugi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
