Biblioteca Cristiano Censi | una nuova casa per il teatro nel bene confiscato alla criminalità vicino piazza di Spagna

Romatoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nasce la biblioteca Cristiano Corsi a due passi da piazza di Spagna. La giunta capitolina ha approvato la concessione d’uso gratuita dell’immobile sito in via della Mercede 12A - un bene confiscato alla criminalità organizzata -, nel centro storico, all’associazione Teatro Azione risultata. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

In Sapienza una nuova biblioteca aperta alla cittadinanza - Il progetto per la costruzione dell’edificio che ospiterà la nuova Biblioteca è stato presentato ieri nella ... Secondo ilsole24ore.com

Nuova biblioteca. Arrivano 800mila euro - Un contributo da 800 mila euro da destinare al centro polivalente che andrà ad ospitare la nuova biblioteca comunale di... Si legge su lanazione.it

Biblioteca Cateriniana. Nuova sede al Teatro Lux per i giovani e per la città - Al via i lavori di riqualificazione dell’ex cinema per circa 800mila euro, finanziati in parte dalla Diocesi e in parte grazie al lascito di un benefattore. Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Biblioteca Cristiano Censi Nuova