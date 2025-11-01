Biancolino | Vittoria importante ma non possiamo concedere così tanto

Tempo di lettura: 2 minuti Un Avellino rabbioso, coraggioso e finalmente concreto quello che ha superato la Reggiana 4-3 al “Partenio-Lombardi”. Raffaele Biancolino, soddisfatto ma lucido, ha analizzato così la prestazione dei suoi: “Ho rivisto l’Avellino che voglio, affamato, deciso. Con Dionigi? Ci sta, fa parte dei match, ma testa a noi e alla vittoria. C’è ancora tanto da lavorare”. Il tecnico biancoverde ha sottolineato la crescita del gruppo, soprattutto sul piano mentale: “ Insigne? Lavorando in settimana abbiamo trovato le giuste soluzioni. Ho visto una squadra con carattere, che non si è accontentata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Biancolino: “Vittoria importante, ma non possiamo concedere così tanto”

