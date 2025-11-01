bianchi e azzetti azzurre convocate agli europei

La stagione del ciclocross dopo il primo mese attività assegnerà le prime maglie ai campionati europei che si svolgeranno dal 5 al 10 novembre a Middekerke (Belgio) e per il team modenese Ale Colnago Modena vestiranno la maglia azzurra due juniores Elisa Bianchi e Nicole Azzetti sempre sul podio in tutte le gare disputate. Ovvia la soddisfazione del presidente Stefano Belloi e della diesse Milena Cavani. Nel primo weekend di novembre sono previsti ben tre appuntamenti per il fuoristrada: oggi all’interno del circuito del Mugello dopo le Ferrari della scorsa settimana saranno le bici protagoniste con il 5° Trofeo Città di Firenze internazionale per elite, under 23 e juniores mentre all’interno del circuito di Misano Adriatico non saranno le moto ma i master che si contenderanno le maglie di campione regionale delle varie categorie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

