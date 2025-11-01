Beschi | I Santi ci dimostrano che la gioia non può essere separata dal vero bene
LA MESSA. Per la solennità di Ognissanti il Vescovo Francesco ha presieduto la celebrazione in Cattedrale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Scopri altri approfondimenti
Per la solennità di Ognissanti il Vescovo Francesco ha presieduto la celebrazione in Cattedrale. - X Vai su X
Per la solennità di Ognissanti il Vescovo Francesco ha presieduto la celebrazione in Cattedrale. - facebook.com Vai su Facebook
Beschi: «I Santi ci dimostrano che la gioia non può essere separata dal vero bene» - Nel giorno della solennità di Ognissanti, tra i presenti si diffonde un messaggio delicato di «gioia», che ... Secondo ecodibergamo.it