Berlino droni sul BER | stop di quasi due ore deroghe notturne e indagine della polizia

Le luci della pista sono rimaste spente più del previsto, il brusio dei gate si è trasformato in attesa. Ieri sera il traffico aereo al Berlin Brandenburg Airport (BER) è stato sospeso per quasi due ore dopo l’avvistamento di uno o più droni in prossimità dello scalo. La finestra è nitida: tra 20:08 e 21:58 . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Berlino, droni sul BER: stop di quasi due ore, deroghe notturne e indagine della polizia

