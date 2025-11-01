Berlino droni bloccano voli per 2 ore
0.24 Per quasi due ore ieri sera i voli all' aeroporto di Berlino Brandeburgo sono stati sospesi a causa dell'avvistamento di droni non identificati. Lo ha reso noto un portavoce dello scalo, spiegando che decolli e atterraggi sono stati interrotti dalle 20:08 alle 21:58. Durante la chiusura, numerosi voli sono stati dirottati verso altre città tedesche. L'episodio si inserisce in una serie di recenti allarmi simili in vari aeroporti europei. "Presumiamo che il pericolo sia stato scongiurato per il momento", ha detto il portavoce. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
