Bergamotto di Reggio Calabria Macrì | Con l' Igp potrà competere sui mercati internazionali
Hanno molta fiducia nel futuro i bergamotticoltori reggini dopo l'approvazione del disciplinare per il marchio Igp, che prelude all'esame e l'approvazione a Bruxelles dell'indicazione geografica protetta. A sottolineare il traguardo è stato anche Francesco Macrì, presidente del Gal Terre Locridee. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
