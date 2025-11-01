Bergamotto di Reggio Calabria Macrì | Con l' Igp potrà competere sui mercati internazionali

Reggiotoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hanno molta fiducia nel futuro i bergamotticoltori reggini dopo l'approvazione del disciplinare per il marchio Igp, che prelude all'esame e l'approvazione a Bruxelles dell'indicazione geografica protetta. A sottolineare il traguardo è stato anche Francesco Macrì, presidente del Gal Terre Locridee. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

