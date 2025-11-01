Bergamo furto al Carrefour di via Masone | ladro si avvicina alla cassaforte e ruba 8mila euro

Bergamo, 1 novembre 2025 - Ancora un furto ai danni di un supermercato Carrefour Express a Bergamo. L’episodio risale a giovedì pomeriggio, 30 ottobre, poco dopo le 17,30, quando un ragazzo, ben vestito, jeans e giubbotto beige, di bell'aspetto, il classico insospettabile, si è introdotto nel Carrefour Express di via Masone e ha rubato circa 8mila euro in contanti dalla cassaforte, senza che nessuno si accorgesse di nulla. Il giovane è entrato nel punto vendita e ha iniziato a girare tra le corsie. Probabilmente - è l'ipotesi dei carabinieri che indagano sul furto - sapeva cosa stava cercando, il suo intento non era quello di sottrarre qualche prodotto dagli scaffali come succede spesso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

