L'Atp ha svelato il cast dei pretendenti al titolo negli Internazionali di Bergamo – Trofeo FAIP-Perrel che si giocheranno alla ChorusLife Arena dal 16 al 23 novembre. Un'entry list di primissima qualità che presenta numerosi spunti di interesse. A cominciare dalla presenza di due top-100 come Luca Nardi (attualmente numero 84 del mondo e vincitore del torneo di Rovereto dello scorso anno che aveva sostituito temporaneamente quello di Bergamo) e del giapponese Shintaro Michizuki (numero 94), ma soprattutto per la presenza di tre giocatori che nelle settimane successive (esattamente dal 17 al 21 dicembre) saranno fra i protagonisti delle Next Gen Atp Finals di Jeddah, riservate ai migliori otto under 20 del circuito mondiale, a cominciare dal croato Dino Prizmic, per continuare con il belga Alexander Blockx e il tedesco Justin Engel.

© Sport.quotidiano.net - Bergamo, ecco il tabellone. Nardi guida gli azzurri. Il favorito gioca in casa