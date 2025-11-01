Benjamin Mascolo | Prima della nascita di Athena io e mia moglie abbiamo perso due bambini Voglio credere che esista un luogo dove un giorno potrò vivere con loro

Il cantante modenese, con un lungo post su Instagram, ha raccontato la dolorosa esperienza che lui e la moglie Greta Cuoghi hanno vissuto per ben due volte prima di diventare genitori: «La nascita di Athena ha guarito le ferite, restano le cicatrici». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Benjamin Mascolo: «Prima della nascita di Athena io e mia moglie abbiamo perso due bambini. Voglio credere che esista un luogo dove un giorno potrò vivere con loro»

Scopri altri approfondimenti

Benjamin Mascolo ha raccontato il dolore vissuto con la moglie Greta per la perdita di due bambini prima della nascita: “Spero esista un luogo dove potrò incontrarli e amarli”. Un racconto che trasforma il dolore in speranza, tra ferite che restano e un amore ch - facebook.com Vai su Facebook

Benjamin Mascolo è diventato papà, è nata Athena $benji - X Vai su X

Il dolore di Benjamin Mascolo: “Abbiamo perso due figli prima di Athena” - Il cantante modenese dello storico duo Benji e Fede racconta il dolore e la speranza in un lungo post su Instagram, tra perdita e rinascita della paternità. Secondo msn.com

“Ho perso due bambini, spero di rivederli in paradiso. La nascita di nostra figlia ha guarito le ferite, ma le cicatrici sono rimaste”: lo rivela Benjamin Mascolo - Ma dietro la commozione del neo papà e della mamma Greta Cuoghi, si nasconde anche un risvolto amaro. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Benjamin Mascolo, confessione straziante: “Ho perso due figli”/ “Spero di rivederli in Paradiso” - Benjamin Mascolo, le lacrime per i bambini mai nati, la fede nel Paradiso, il dolore condiviso con Greta e la nascita di Athena. Da ilsussidiario.net