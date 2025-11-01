Benevento guardia giurata travolta da cancello | morto 55enne

La vittima, travolta da un cancello in ferro durante la notte, aveva 55 anni ed era di Benevento. Una guardia giurata è morta nella notte dopo essere stata travolta da un cancello in ferro a ridosso della stazione ferroviaria a Tufara Valle, nel territorio di Apollosa (Benevento), chiusa da alcuni anni per i lavori di . 🔗 Leggi su 2anews.it

