Benevento 5 inarrestabile vittoria sul campo del Sulmona

Tempo di lettura: 3 minuti GG Team Wear Benevento 5 inarrestabile. Gli uomini di mister Scarpitti sbancano il PalaSerafini, battono il Sulmona 4-1 e trovano la sesta vittoria di fila. Doppietta per Abdala, a segno anche De Crescenzo e Rafinha. PARI ALL'INTERVALLO – Scarpitti conferma gli stessi dodici di martedì in Coppa Divisione: il tecnico giallorosso opta per il quintetto formato da Montefalcone, Rafinha, Renoldi, Abdala e Caruso. Il Benevento ci prova subito con una conclusione dalla distanza di Renoldi: palla alta. Poco dopo occasione per Patricelli, ma la sfera lambisce il palo e termina sul fondo.

