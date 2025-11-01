Benedetta Parodi e Fabio Caressa in versione Morticia e Gomez Addams per Halloween – Il video
Benedetta Parodi e il marito Fabio Caressa hanno deciso come sempre dei costumi di alto livello per questo Halloween appena passato. I due hanno condiviso sui social scatti e video in versione Morticia e Gomez Addams. La conduttrice tv e il giornalista, sposati dal 1999 e con tre figli alle spalle, per la sera del 31 ottobre spesso cercano dei travestimenti particolari. Avevo hype per il loro costume perchè ogni anno si impegnano parecchio. Doppio anche quest'anno?? pic.twitter.com3z2jSSuTYI — erclabilritorno (@erclabtweet) October 31, 2025 Nel 2024 i due si sono vestiti da pompiere che salva il gatto sull’albero, poi da Severus Piton accompagnato da una strega. 🔗 Leggi su Open.online
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Benedetta Parodi added a new photo. - Benedetta Parodi - facebook.com Vai su Facebook
Su Netflix l’esperimento d’amore più folle: Fabio Caressa guida il viaggio tra cuori bendati - A dicembre su Netflix, il reality romantico che mette alla prova i sentimenti veri: single pronti a sposarsi senza essersi mai visti, guidati da Fabio Caressa. Segnala libero.it