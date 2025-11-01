Belluno assume un badante per i genitori poi scopre su Internet che ha violentato otto anziane di una Rsa

Thesocialpost.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è un momento, nella vita di molte famiglie, in cui la fiducia diventa una necessità. Quando gli anni passano e i genitori non sono più autosufficienti, si cerca qualcuno che possa offrire loro cura, presenza e rispetto. Non sempre si tratta di una scelta facile: aprire la porta di casa a un estraneo significa affidargli ciò che si ha di più prezioso, il benessere dei propri cari. È un gesto di speranza e, insieme, di vulnerabilità. Leggi anche: “Sono qui per l’annuncio”. Ma è una trappola: orrore in Italia, violenza atroce su una donna attirata così Per molti, trovare una persona affidabile è come trovare un nuovo membro della famiglia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

belluno assume un badante per i genitori poi scopre su internet che ha violentato otto anziane di una rsa

© Thesocialpost.it - Belluno, assume un badante per i genitori, poi scopre su Internet che ha violentato otto anziane di una Rsa

Altre letture consigliate

Scopre che il badante dei genitori aveva stuprato 8 anziane in casa di riposo: figlia sotto shock - Ex oss condannato per abusi in una Rsa di San Donà scoperto mentre lavorava come badante a Belluno. Secondo nordest24.it

Cerca Video su questo argomento: Belluno Assume Badante Genitori