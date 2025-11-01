Belluno assume un badante per i genitori poi scopre su Internet che ha violentato otto anziane di una Rsa
C’è un momento, nella vita di molte famiglie, in cui la fiducia diventa una necessità. Quando gli anni passano e i genitori non sono più autosufficienti, si cerca qualcuno che possa offrire loro cura, presenza e rispetto. Non sempre si tratta di una scelta facile: aprire la porta di casa a un estraneo significa affidargli ciò che si ha di più prezioso, il benessere dei propri cari. È un gesto di speranza e, insieme, di vulnerabilità. Leggi anche: “Sono qui per l’annuncio”. Ma è una trappola: orrore in Italia, violenza atroce su una donna attirata così Per molti, trovare una persona affidabile è come trovare un nuovo membro della famiglia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Altre letture consigliate
Belluno. Il drammatico racconto del marito Simon Grones: "Si è tolta la maschera e ho capito". La 37enne lascia 3 figli - facebook.com Vai su Facebook
Scopre che il badante dei genitori aveva stuprato 8 anziane in casa di riposo: figlia sotto shock - Ex oss condannato per abusi in una Rsa di San Donà scoperto mentre lavorava come badante a Belluno. Secondo nordest24.it