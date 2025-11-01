Belen rompe il silenzio | cos’è successo davvero con Barbara D’Urso

Il rapporto tra Belen Rodriguez e Barbara D’Urso è tornato al centro dell’attenzione dopo le voci di tensione nate in seguito alla partecipazione della showgirl a Ballando con le Stelle. Ma la verità sarebbe molto più antica e radicata. A rivelarlo è stata la stessa Belen, ospite su Radio2, dove ha affrontato senza filtri un tema che da anni aleggia nel mondo dello spettacolo. Tra presunti silenzi, vecchi dissapori e una frase rimasta nella storia della tv, la distanza tra le due non sarebbe affatto recente. E ora Belen racconta la sua versione. Leggi anche: “Tale e quale show”, shock dopo la puntata: “Cacciatela subito” La rivelazione in diretta: “Barbara D’Urso non mi saluta”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

