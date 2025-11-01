Belen Rodriguez conduttrice della GialappaShow | quando e dove vederla in tv

Belen Rodriguez torna in prima serata come conduttrice di una puntata della GialappaShow, il programma televisivo italiano condotto da Mago Forest e trasmesso su Tv8. Belen Rodriguez dopo Belve arriva al GialappaShow. Dopo l’intervista rilasciata a Belve di Francesca Fagnani, Belen Rodriguez approda in prima serata su TV8. La showgirl argentina, infatti, sarà la conduttrice della terza puntata di Gialappa Show, il programma satirico campione d’ascolti di TV8. L’appuntamento con Belen e Mago Forest al Gialappa Show è per lunedì 3 novembre 2025 in prima serata. Dopo Miriam Leone e Gaia toccherà proprio alla bellissima Belen accompagnare il Mago Forest alla conduzione del celebre show satirico. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Belen Rodriguez conduttrice della GialappaShow: quando e dove vederla in tv

Contenuti che potrebbero interessarti

Dopo anni Belen Rodriguez e Barbara D'Urso si sono ritrovate qualche settimana fa dietro le quinte di "Ballando con le Stelle", la showgirl argentina impegna... - facebook.com Vai su Facebook

GialappaShow del 3 novembre su TV8: Belén Rodríguez co-conduttrice tra ironia, imitazioni e ospiti speciali - 30 su TV8 con Belén Rodríguez, il Mago Forest, imitazioni di Pantani e Vecchio e musica dei Neri per Caso. lifestyleblog.it scrive

Belen Rodriguez, da Belve al GialappaShow passando per Montalbano: la conduttrice torna al centro dei palinsesti - Belen Rodriguez aveva detto che sarebbe stata prevalentemente in radio, ma la televisione italiana vuole ancora puntare su di lei. msn.com scrive

Belen Rodriguez sbarca a Gialappa Show, sarà alla conduzione con Mago Forest su Tv8 - Sarà quindi Belen Rodriguez il volto della terza puntata di questa stagione autunnale di Gialappa Show, prevista per lunedì 3 novembre, in prima serata su Tv8. Da fanpage.it