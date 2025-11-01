Beccato in piazza con due coltelli nei guai giovanissimo

Controlli a tappeto dei carabinieri della compagnia di Santa Maria Capua Vetere.Nella città del Foro, un giovane è stato invece denunciato per porto di armi o oggetti atti ad offendere, dopo essere stato sorpreso in piazza Mazzini con due coltelli a serramanico.Nel territorio di Grazzanise, i. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Argomenti simili trattati di recente

Orgoglio Bresciano - OGBS. . Billy si occupa da molti anni di sicurezza ed ora lavora per Italmark attraverso la società G.S.B. Lo abbiamo incontrato in seguito all’episodio di venerdì scorso in Piazza Vittoria a Brescia, dove un individuo beccato a rubare è and - facebook.com Vai su Facebook

Napoli, gira con due coltelli a Chiaia: «Servono per difendermi» - Quello che invece c’entra, ancora una volta, è l’escalation di violenza giovanile ... Scrive ilmattino.it

Controlli a Napoli nelle strade della movida, nei guai un giovane: aveva due coltelli in tasca - I carabinieri della compagnia Centro sono in strada, i lampeggianti illuminano i baretti di Chiaia e i locali di via Toledo. Riporta msn.com

Napoli, allarme coltelli tra la movida: denunciati tre giovani, tra loro anche un minore - I carabinieri della compagnia Centro sono in strada, i lampeggianti illuminano i baretti di Chiaia e i locali di via Toledo. Si legge su msn.com