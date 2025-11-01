Beautiful anticipazioni dal 3 all’8 novembre 2025

Sbircialanotizia.it | 1 nov 2025

Nelle prossime puntate di Beautiful, vedremo il dolore di Finn per la morte di Sheila che scivola dentro il matrimonio con Steffy, mentre Liam sente che sia il momento di proteggerla e Hope prova a dire la sua rischiando di oltrepassare una linea sottile. A fare da contrappunto, la trama giovane della Forrester Creations: Luna . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

