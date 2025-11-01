Beautiful anticipazioni americane | Sheila è davvero morta? Il dettaglio inquietante notato da Deacon
Un nuovo mistero sta per accendere la curiosità dei tantissimi fans di Beautiful, che nel corso dei prossimi episodi arriveranno a chiedersi se Sheila Carter sia davvero morta. Tutti abbiamo visto la Carter soccombere sopraffatta da Steffy, dopo che la rossa aveva tentato di introdursi in casa della figlia di Ridge e di Finn. Ma la donna uccisa sarà davvero Sheila Carter? Un dettaglio non sfuggirà a Deacon, e gli farà sospettare che possa essere un’altra persona. Ma scopriamo insieme cosa accadrà. Beautiful, spoiler americani: Steffy ha davvero ucciso Sheila?. Nel corso degli episodi Beautiful in onda in questi giorni, abbiamo assistito a un evento drammatico. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
