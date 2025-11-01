Beatrice Bellucci | una fiaccolata per Bibbi la ragazza morta a 20 anni in un incidente sulla Colombo

Una fiaccolata per Beatrice Bellucci, la ragazza romana di 20 anni morta in un incidente stradale avvenuto su via Cristoforo Colombo lo scorso 24 ottobre. In centinaia hanno risposto presente all'iniziativa promossa dal Comitato residenti Ardeatino e Montagnola. In piazza dei Navigatori anche le. 🔗 Leggi su Romatoday.it

"Ciao Bibbi" Amici e residenti del quartiere sono tornati lì, in quel punto di via Cristoforo Colombo, all’altezza di piazza dei Navigatori, dove Beatrice Bellucci, vent’anni, è morta venerdì scorso, travolta con la sua Mini Cooper da due ragazzi che viaggiavano a - facebook.com Vai su Facebook

Funerali Beatrice Bellucci, basilica gremita per l'ultimo saluto a "Bibbi" - In centinaia alla basilica di San Pietro a Paolo all'Eur per la ragazza morta a 20 anni in un incidente stradale ... Si legge su romatoday.it

Beatrice Bellucci, morta sulla Colombo: una fiaccolata per ricordarla e per chiedere sicurezza sulle strade di Roma - Decine di residenti dell'Eur hanno ricordato la giovane, morta la scorsa settimana in un incidente d'auto, chiedendo maggiore attenzione al quartiere e all'arteria urbana, la più lunga della Capitale ... Segnala msn.com

Roma, l’Infernetto si mobilita per l’ultimo saluto a Beatrice. Si valutano i funerali a Ostia - A casa Bellucci è un continuo via vai di amici per dare conforto alla famiglia distrutta ... Da roma.corriere.it