Beach bocce i teatini Schiazza e Spinozzi campioni italiani
Sono di Chieti i campioni italiani di Beach bocce, la nuova disciplina sportiva riconosciuta dal Coni. Loro sono Marcello Schiazza e Franco Spinozzi. Alle finali nazionali di Roma, svoltesi lo scorso settembre nell’area del Galoppatoio di Villa Borghese, la coppia che rappresentava l'Abruzzo ha. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Scopri altri approfondimenti
FIB - Federazione Italiana Bocce Piemonte. . Parliamo di BEACH BOCCE con il Presidente Regionale FIB Giorgio Roetto - facebook.com Vai su Facebook
Beach bocce, i teatini Schiazza e Spinozzi campioni italiani - La coppia di atleti ha trionfato ai campionati italiani 2025 di Roma. Secondo chietitoday.it
Bocce, il beach tour itinerante fa tappa anche in Calabria. Aperte le iscrizioni - CATANZARO – Il Beach Bocce Tour 2021, torneo federale itinerante della disciplina boccistica più “estiva” di tutte, sta per entrare nella sua fase più calda. Come scrive quicosenza.it
Beach Bocce, i siciliani Vindigni e Anastasi-Currao volano alle finali Nazionali di Roma - Due giorni di grande beach bocce, con tutti i migliori atleti siciliani al Lido Azzurro di Catania, hanno decretato i siciliani che voleranno a Roma per giocarsi i titoli Nazionali nelle sfide del 18 ... Secondo blogsicilia.it