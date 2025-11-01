Bazzani su Gimenez | Non ha sicurezza non sente fiducia in se stesso Il Milan deve…

Pianetamilan.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intervistato dai microfoni di TMW durante 'Maracanà', Fabio Bazzani ha parlato di Santiago Gimenez, attaccante del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

bazzani su gimenez non ha sicurezza non sente fiducia in se stesso il milan deve8230

© Pianetamilan.it - Bazzani su Gimenez: “Non ha sicurezza, non sente fiducia in se stesso. Il Milan deve…”

Leggi anche questi approfondimenti

bazzani gimenez ha sicurezzaBazzani: “Inter viva, grande approccio Chivu. Si giocherà lo scudetto” - Le considerazioni dell'ex attaccante a proposito dei nerazzurri e di altri temi d'attualità nel calcio italiano ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bazzani Gimenez Ha Sicurezza