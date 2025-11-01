Batterie e amianto in un terreno Scatta il sequestro della discarica
Tubi al neon, circa 540 litri di olio motore esausto e batterie al piombo, ma anche lastre per coperture di tetti costituite da cemento amianto. Sono soltanto alcuni dei rifiuti abbandonati scoperti dagli uomini delle Fiamme Gialle. La finanza ha individuato e sottoposto a sequestro un terreno di circa 2.300 metri quadrati, ubicato nel Comune di Tresignana e precisamente nella frazione di Tresigallo, sul quale vi era depositato un rilevante quantitativo di spazzatura abbandonata. Al termine dell’attività investigativa i finanzieri del Comando Provinciale di Ferrara hanno deferito all’Autorità Giudiziaria tre soggetti locali ritenuti presunti responsabili delle condotte penalmente rilevanti relativamente all’attività di gestione di rifiuti non autorizzati e abbandono di rifiuti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
