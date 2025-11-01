Battaglia di San Martino Viaggio alla scoperta di una pagina cruciale della Resistenza italiana

È particolarmente ricco il programma degli eventi sul territorio per la celebrazione dell’ottantaduesimo anniversario della Battaglia del San Martino. La prima iniziativa ha preso il via già ieri, con l’inaugurazione presso l’ex sala consiliare di Castiglione Olona di una mostra a cura della locale sezione Anpi, dedicata proprio alla battaglia che si svolse in Valcuvia nel novembre 1943. L’esposizione è visitabile anche nelle giornate dell’1, 2 e 3 novembre dalle 9.30 alle 18.30. Si prosegue venerdì 7 novembre alle 17.30 presso la sala consiliare del Comune di Cuveglio con la presentazione del libro "Guerre, deportazioni, dittature, eroi" a cura dell’autore Guido Lorenzetti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Battaglia di San Martino. Viaggio alla scoperta di una pagina cruciale della Resistenza italiana

Altre letture consigliate

askanews. . La Sapienza accoglie Martin Luther King: fino al 15 gennaio all'interno della città universitaria sarà possibile visitare la mostra che celebra il valore della battaglia del reverendo americano per il riconoscimento dei diritti civili. - facebook.com Vai su Facebook

A Castiglione Olona la mostra “La battaglia del San Martino in Valcuvia” - 3 Novembre 2025 e si terrà presso l'ex Sala Consiliare di Piazza Garibaldi. Scrive varesenews.it

San Martino della Battaglia, la tragedia di Silvia Coppolino: un paese intero per l’ultimo saluto - San Martino della Battaglia (Brescia), 9 agosto 2024 – Si sono svolti a San Martino della Battaglia i funerali di Silvia Coppolino, 24enne del paese bresciano, deceduta durante una vacanza sulla ... Scrive ilgiorno.it

Valeggio sul Mincio (Verona), al Parco Giardino Sigurtà la rievocazione della battaglia di Solferino e San Martino - Sabato 24 e domenica 25 giugno 2023 si è tenuta per la prima volta al Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio (Verona) la Rievocazione storica della battaglia di Solferino e San Martino: queste ... Come scrive tgcom24.mediaset.it