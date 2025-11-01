MONTE ARGENTARIO Aggiudicati i lavori di valorizzazione, restauro e consolidamento del bastione Santa Barbara e della cortina muraria della piazza omonima a Porto Ercole. Dopo l’approvazione del progetto esecutivo avvenuta oltre un mese fa, l’ultimo atto emesso dal Comune nei giorni scorsi riguarda quindi la procedura di affidamento dei lavori, terminati con l’assegnazione alla ditta Overall Costruzioni Pubbliche Srl di Campi Bisenzio, con l’appalto che si attesta a 323.308,67 (con l’Iva si arriva a 355.639,54 euro), per un totale del quadro economico di 620mila euro. Si avvicina quindi sempre di più l’opera per la quale la Regione aveva stanziato 500mila euro, voluta dal presidente Eugenio Giani come da lui stesso dichiarato in un video sui social dell’aprile 2024. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bastione Santa Barbara. Aggiudicati lavori per la riqualificazione