Basket Serie B Interregionale Vismederi Costone all’assalto di Empoli Riccardini | Gara difficile
Difendere il primo posto in classifica e l’imbattibilità stagionale: questi gli obiettivi del Costone Siena, impegnato questa sera al PalaOrlandi contro Empoli. Palla a due in programma alle 21, Piancattelli di Foligno e Pompei di Cannara gli arbitri. "Ovviamente siamo contenti della striscia di cinque vittorie, ma è soltanto l’inizio di un cammino molto lungo – ha dichiarato in sede di presentazione dell’incontro Riccardo Riccardini (nella foto), vicecoach del Vismederi –. Ci aspetta una partita difficile contro un avversario importante come Empoli: sono i nostri più diretti inseguitori, una squadra dal grandissimo talento offensivo, dotata di fisicità e ottima tecnica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
