Basket - Serie B femminile interregionale Le Mura derby stasera a Prato Pistolesi | Una sfida insidiosa
Ancora un match in trasferta per il Green Le Mura Spring che, questa sera, sarà di scena, alle 21.15, al "Palatoscanini", dove affronterà Prato. Un match alla portata delle biancorosse che, però, non devono commettere l’errore di sottovalutare l’avversario. La Pieffe Prato arriva da tre sconfitte consecutive, contro Firenze, Lerici e Civitanova e, all’attivo, ha soltanto una vittoria nella prima giornata contro Cmb Valdarno. Nel mercato estivo il roster laniero ha perso due punti di riferimento come la play Martina Mandroni, andata a giocare a Buggianese e la lunga Marta Ponzecchi, già vista all’opera quest’anno con Firenze Academy; ma ha ancora alcune giocatrici con buoni punti nelle mani come Elisa Trucioni e Giulia Sautariello che, insieme, hanno finora fatturato 88 punti sui 226 di tutta la squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
Pronti per la 5ª giornata della Serie A Unipol 2025/26? Vivi dal vivo le emozioni del grande basket italiano! ? Acquista ora il tuo biglietto sul sito di LBA bit.ly/BigliettiSerieA #TuttoUnAltroSport - X Vai su X
Il13. . BASKET SERIE A. TRIESTE BATTE UDINE. ANCORA UNA SCONFITTA PER I FRIULANI CHE RIMANGONO ULTIMI IN CLASSIFICA. - facebook.com Vai su Facebook
Basket - Serie "B» femminile interregionale. Le Mura, derby stasera a Prato. Pistolesi: "Una sfida insidiosa» - Ancora un match in trasferta per il Green Le Mura Spring che, questa sera, sarà di scena, alle 21. Segnala msn.com
Basket Serie B femminile. Usmate con Albino, fattore panchine - Medical Usmate ospita Albino, appaiata nella classifica della Serie B a quota 8. Riporta msn.com
Basket serie B femminile, Alejandra Rovira (Ccb): “La mentalità, la chiave dell’ultimo successo” - 50), abbiamo raccolto le impressioni di Alejandra Rovira giocatrice dell Ccb Catanzaro squadra femminile che milita in serie B . Lo riporta catanzaroinforma.it