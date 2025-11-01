Ancora un match in trasferta per il Green Le Mura Spring che, questa sera, sarà di scena, alle 21.15, al "Palatoscanini", dove affronterà Prato. Un match alla portata delle biancorosse che, però, non devono commettere l’errore di sottovalutare l’avversario. La Pieffe Prato arriva da tre sconfitte consecutive, contro Firenze, Lerici e Civitanova e, all’attivo, ha soltanto una vittoria nella prima giornata contro Cmb Valdarno. Nel mercato estivo il roster laniero ha perso due punti di riferimento come la play Martina Mandroni, andata a giocare a Buggianese e la lunga Marta Ponzecchi, già vista all’opera quest’anno con Firenze Academy; ma ha ancora alcune giocatrici con buoni punti nelle mani come Elisa Trucioni e Giulia Sautariello che, insieme, hanno finora fatturato 88 punti sui 226 di tutta la squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket - Serie "B» femminile interregionale. Le Mura, derby stasera a Prato. Pistolesi: "Una sfida insidiosa»