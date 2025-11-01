Basket Serie A | al via la quinta giornata Orari e dove vedere le gare
Bologna, 1° novembre 2025 – Saranno ben tre gli anticipi che apriranno il mese di novembre del campionato di Serie A di basket – nel quale ci sarà anche la prima pausa dedicata alle nazionali – e che daranno il via alla quinta giornata della stagione regolare. Si parte alle ore 18.15 (il match sarà trasmesso in diretta su LBATV e su Sky Sport Basket) con la sfida in programma al PalaSerradimigni tra la Dinamo Banco di Sardegna Sassari – che mercoledì si è imposta 105-94 sui tedeschi del Rasta Vechta 105-94 – e la neopromossa Apu Old Wild West Udine, due squadre che – al pari di Treviso – sono ancora alla ricerca del primo successo in campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altre letture consigliate
| prossimi appuntamenti sportivi con le sfide di campionato: > Basket Serie B interregionale SUPERCONVENIENTE VIRTUS VS BARCELLONA BASKET Domenica 02/11 ore 18 - Palapadua > Pallavolo Maschile serie D FREE BALL VS LIOTRI VOLLEY Sabat - facebook.com Vai su Facebook
Pronti per la 5ª giornata della Serie A Unipol 2025/26? Vivi dal vivo le emozioni del grande basket italiano! ? Acquista ora il tuo biglietto sul sito di LBA bit.ly/BigliettiSerieA #TuttoUnAltroSport - X Vai su X
Serie A1 - La presentazione della quinta giornata femminile - Nella serata di sabato si incrociano le prime quattro della classifica, mentre domenica spicca la sfida tra le due neopromosse. Riporta pianetabasket.com
Basket in carrozzina: via al campionato di serie A, caccia alla Briantea - Stagione regolare fino al 18 aprile, poi le semifinali playoff. Scrive pianetabasket.com
Basket Regionale, match clou tra Genneruxi e CMB Porto Torres in Divisione Regionale 1 - Al via da domani il lungo weekend di partite nei tornei di Serie B Femminile, Divisione Regionale 1 e 2 maschile. Da unionesarda.it