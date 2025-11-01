Basket Serie A | al via la quinta giornata Orari e dove vedere le gare

Bologna, 1° novembre 2025 – Saranno ben tre gli anticipi che apriranno il mese di novembre del campionato di Serie A di basket – nel quale ci sarà anche la prima pausa dedicata alle nazionali – e che daranno il via alla quinta giornata della stagione regolare. Si parte alle ore 18.15 (il match sarà trasmesso in diretta su LBATV e su Sky Sport Basket) con la sfida in programma al PalaSerradimigni tra la Dinamo Banco di Sardegna Sassari – che mercoledì si è imposta 105-94 sui tedeschi del Rasta Vechta 105-94 – e la neopromossa Apu Old Wild West Udine, due squadre che – al pari di Treviso – sono ancora alla ricerca del primo successo in campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

