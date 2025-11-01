Basket primo successo in Serie A per Udine contro Sassari La Virtus Bologna espugna Trento Trieste batte a domicilio Treviso
Tre sono gli anticipi della Serie A di basket 2025-2026 disputati questa sera (Sassari-Udine, Trento-Virtus Bologna e Treviso-Trieste) e terminati pochi minuti fa, con le altre cinque partite in programma domani domenica 2 novembre: riepiloghiamo quindi quanto accaduto quest’oggi sui parquet del Belpaese. BANCO DI SARDEGNA SASSARI-OLD WILD WEST APU UDINE 70-88 L’Apu Udine trova la prima vittoria in questa Serie A espugnando il PalaSerradimigni e battendo la Dinamo Sassari per 70-88. I friulani partono benissimo con un primo quarto da 17-25, con la Dinamo che reagisce nella seconda frazione e si porta ad un solo possesso pieno di svantaggio alla seconda sirena (38-41). 🔗 Leggi su Oasport.it
