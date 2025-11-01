Basket netto successo del GMV sul campo del fanalino di coda Piombino in DR2

Pisa, 31 ottobre 2025 – Tutto come da pronostico per il GMV, sul campo del fanalino di coda Basket Piombino, nell’anticipo della quarta giornata del campionato di Divisione Regionale 2. I biancoverdi di Ghezzano hanno dominato fin dal primo minuto, chiudendo il conto già al riposo e doppiando i padroni di casa allo scadere ( 48-95 ). . LA CRONACA – I ragazzi di Cinzia Piazza, coadiuvata da Daniele Meschinelli e Nicola Daini, sono scesi in campo molto aggressivi, di fronte ad avversari che stentavano ad entrare in partita, con una difesa piuttosto permissiva: ne nasce un parziale di 13-22 per gli ospiti, in grado di giocare bene di squadra e di mandare i singoli a canestro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

