Basket femminile netto successo della Reyer Venezia in Serie A1 La Famila Wuber Schio piega la resistenza di Campobasso

Oasport.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Completati da poco i due anticipi che hanno aperto il programma della quinta giornata della Serie A1 di basket femminile, dove sono scese in campo l’Umana Reyer Venezia e la Famila Wuber Schio: andiamo a riepilogare brevemente come sono andate le due partite. UMANA REYER VENEZIA-DINAMO SASSARI 86-44 L’Umana Reyer Venezia non lascia scampo alla Dinamo Sassari vincendo per 86-44 e rimanendo imbattuta dopo cinque giornate. Le oro-granata impongono fin da subito il proprio ritmo (17-10), alzando ulteriormente il livello nella seconda frazione per il +21 con cui si va all’intervallo lungo (45-24). Sassari non riesce proprio a contrastare lo strapotere offensivo delle padrone di casa, che non alzano il piede dall’acceleratore nella ripresa e continuano ad incrementare il vantaggio fino al +34 alla terza sirena (67-33) con solo nove punti concessi in 10’. 🔗 Leggi su Oasport.it

