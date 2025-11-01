Basket DR1 Domani la partititissima tra Simus Monteroni e Galli

Il posticipo della seconda giornata tra Nesi Tappezzerie Poggibonsi e Simus Monteroni disputato al Bernino mercoledì sera ha aperto una settimana ricca di impegni per le formazioni senesi di Divisione Regionale 1. Sul parquet poggibonsese è arrivato un successo, l’ennesimo, per la compagine ospite allenata da coach Rossi che si è imposta sui valdelsani per 66-76 (Poggibonsi: Calamassi, Del Cucina 17, Monaci, Ceccatelli 4, Mucci 8, Borgianni 10, Ravenni 2, Testi, Romi, Vannini, Maestrini 7, Juliatto 18. Monteroni: Bartoletti 19, Banchero, Perinti, Picchi, Giorgi 19, Santini, Cerpi 8, Tognazzi 5, Sabia 15, Milano 10. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket DR1. Domani la partititissima tra Simus Monteroni e Galli

Leggi anche questi approfondimenti

La presentazione del match casalingo di domani contro il Basket Girls Ancona. Notizia completa al link: https://www.thunderbasket.it/cthunder/po/mostra_news.php?id=449&area=H . #finoAdAmarci - facebook.com Vai su Facebook

Basket DR1. Domani la partititissima tra Simus Monteroni e Galli - Il posticipo della seconda giornata tra Nesi Tappezzerie Poggibonsi e Simus Monteroni disputato al Bernino mercoledì sera ha aperto ... Secondo sport.quotidiano.net

Basket DR1. Adviser Asciano e Nesi Poggibonsi missione compiuta - La quarta giornata del girone B di divisione regionale uno si chiude nel migliore dei modi per le squadre senesi. Scrive msn.com

Basket Dr1. Riflettori puntati sull’atteso derby tra Nesi e Valdelsa - Il match clou della terza giornata di andata del girone B di Divisione Regionale 1 è certamente il derby valdelsano tra Paolo Nesi Group Poggibonsi e Valdelsa Basket. Segnala lanazione.it