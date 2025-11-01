Basic Lazio, la nuova arma dei biancocelesti: il centrocampista che si scopre bomber nascosto. E Sarri. Toma Basic è tornato a prendersi la scena in casa biancoceleste. Il gol realizzato contro la Juventus non è stato un episodio isolato, ma il simbolo di una crescita costante che lo ha reso in breve tempo uno dei . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Basic Lazio, il centrocampista si prende la scena con i biancocelesti! Da ‘dimenticato’ a bomber nascosto