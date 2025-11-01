Barriere architettoniche in piazza Leoni
Desideravo segnalare una situazione che a vederla lascia molto perplessi. In piazza Leoni è stato installato un portarifiuti in pietra, fra un palo della luce e un'insegna pubblicitaria. Voi credete che pedoni, disabili in carrozzina o una madre che spinge un passeggino col bambino vengano. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
