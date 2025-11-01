Barra | Carabinieri sequestrano villino abusivo
220mq con cortile centrale in un terreno del comune di Napoli. Non una struttura abusiva qualunque ma un vero e proprio villino costruito in un’area demaniale, senza alcuna autorizzazione. Nel sequestro dei Carabinieri del nucleo operativo di Poggioreale e dell’ufficio tecnico del comune di Napoli si legge di appartamento di circa 220 metri quadri, eretto attorno ad una corte di circa 80 mq. Al centro anche una piscina e un gazebo. I sigilli sono scattati in via Giuseppe Mercalli, nel quartiere Barra. Nei guai una 38enne del posto, già nota alle forze dell’ordine. Denunciata, dovrà rispondere di occupazione abusiva e abusivismo edilizio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
